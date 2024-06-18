Кафе «Паго» та парковка біля нього, де стався конфлікт 18 травня 2023 року

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Назара Жаровського й поновив його на посаді оперуповноваженого відділу протидії груповій злочинності Головного управління Нацполіції Львіщини. Крім цього, ГУНП має сплатити йому 590 тис. грн за час вимушеного прогулу. У постанові йдеться, що у позаробочий час поліцейський був п'яним і під час конфлікту з незнайомими йому чоловіками використав травматичний пістолет. Суд встановив, що ГУНП провело службове розслідування з порушеннями й не довело провину Назара Жаровського.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, 18 травня 2023 року поліцейські отримали інформацію про стрілянину біля кафе «Паго», що на проспекті Червоної Калини,91 за участі лейтенанта поліції Назара Жаровського. Правоохоронці встановили, що Назар Жаровський перебував у кафе, вийшов на парковку й міг спровокувати конфлікт з двома чоловіками. Після цього він вистрілив гумовою кулею у підлогу автомобіля й пошкодив килимок. Назар Жаровський у цей час був п'яним й не перебував на службі. У його крові було 1,52 проміле алкоголю.

Інші два учасники конфлікту розповіли, що приїхали на Audi до кафе й очікували на замовлену їжу. Під час цього до них підійшов невідомий чоловік і почав сідати у їхнє авто. Чоловіки сварилися, і Назар Жаровський витягнув пістолет та вистрілив у підлогу авто. Вони переконували, що не зрозуміли, чому виник конфлікт.

За словами Назара Жаровського, він зробив зауваження одному з чоловіків, який сходив в туалет в громадському місці. Після цього на нього напали, і почалася бійка. Через це Назар Жаровський і використав пістолет.

Поліцейського звільнили з посади 29 травня 2023 року за грубе порушення службової дисципліни. Назар Жаровський намагався оскаржити це у Львівському окружному суді, однак той відмовився задовольнити позов. Після цього поліцейський оскаржив рішення в апеляції. Назар Жаровський переконував, що він не вчиняв нічого, що б могло стати причиною звільнення. Також він зазначив, що ГУНП розпочало службове розслідування за кілька днів до того як стався інцидент, через який його звільнили.

У матеріалах справи йдеться, що після стрілянини поліцейські не переглянули відео з камер спостереження та не опитали свідків. Відтак правоохоронці не встановили фактичний перебіг подій і не провели об'єктивного розслідування. Суддя вважає, що ГУНП не довело, що Назар Жаровський не мав права застосовувати зброю. Крім цього, поліцейського неможливо притягнути до відповідальності за алкогольне сп'яніння в позаробочий час, оскільки такої заборони не існує. Суд вважає, що покарання звільненням є неспівмірним з тим, що вчинив поліцейський.

Суд встановив, що під час службового розслідування ГУНП не довело вину Назара Жаровського й задовольнив його вимоги про поновлення на роботі та виплату 690 тис. грн зарплати через вимушений прогул з 6 червня до 2023 року до 11 червня 2024 року. Постанову можна оскаржити у Верховному Суді.