У Львові на вул. Шевченка чоловік підстрелив мешканця Запоріжжя. Його з вогнепальним пораненням у ногу госпіталізували до лікарні.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, інцидент трапився у вівторок, 11 червня, надвечір, на початку вул. Шевченка. У районі ЖК «Семицвіт» 41-річний місцевий мешканець тричі вистрілив із мисливської рушниці в ногу 24-річному мешканцю Запоріжжя. Його з травмами госпіталізували в лікарню.

Місцевий Telegram-канал ZaxidWTF 24/7 зі слів очевидців повідомив, що група чоловіків намагалася пограбувати квартиру. Її власник вистрілив одного з них із рушниці. У поліції ZAXID.NET цю інформацію не підтвердили і не спростували, зазначивши, що слідчі ще встановлюють всі обставини події.

Чоловіка, який стріляв, затримала поліція. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.