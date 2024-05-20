У Рівному патрульні наздоганяли двох чоловіків, які стріляли з автомобіля

Ввечері 17 травня патрульним надійшов виклик про те, що невідомі здійснили шість пострілів з автомобіля Dacia та поїхали у напрямку вулиці Малорівненської. Поліцейські розшукали підозрюваних і склали на них протокол і постанову, за які передбачений штраф. Про це 20 травня повідомили у патрульній поліції Рівненщини.

Інцидент на вулиці Степана Бандери в Рівному стався близько 22:20. Перехожі почули звуки пострілів, що пролунали з автомобіля Dacia, тож звернулися на лінію 102.

«Поліцейські отримали від очевидців опис автомобіля й порушників. Наздогнати транспортний засіб вдалося на вулиці Здолбунівській. 22-річний водій та 26-річний пасажир мали ознаки наркотичного сп’яніння й заперечували наявність зброї, втім під час поверхневого огляду у них виявили та вилучили стартовий пістолет», – розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко.

Відомо, що затримані проживають у Рівному. Мотиву своїх дій вони не пояснили.

Водій погодився пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у медзакладі, однак результат поки невідомий. На нього винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), а авто евакуювали на арештмайданчик.

Пасажир отримав протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає від 51 до 119 грн штрафу, або виправні роботи.