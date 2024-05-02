У Свято-Воскресенському кафедральному соборі в Рівному затримали чоловіка зі зброєю

У середу, 1 травня, у центрі Рівного правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який погрожував револьвером священику і парафіянам Свято-Воскресенського кафедрального собору.



Як розповів ZAXID.NET речник єпархії ПЦУ Рівненщини Василь Рудніцький, близько 17:00 невідомий чоловік зайшов у храм і почав себе неадекватно поводити. Зокрема, лаявся й чіплявся до вірян.

У прес-службі поліції зазначили, що 49-річний священик зробив порушнику зауваження та окропив свяченою водою.



«Це не сподобалося чоловіку, тож він дістав револьвер та направив його у голову священнослужителя. Конфлікт вдалося врегулювати й порушника оперативно затримали патрульні», – повідомили правоохоронці.



Затриманим виявився 40-річний житель села Руда-Красна Рівненського району. У нього були ознаки алкогольного сп’яніння, втім пройти освідування він відмовився.

Із місця події поліцейські вилучили револьвер і дев’ять набоїв. Попередньо відомо, що зброя травматичної дії та не потребує дозвільних документів.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Чоловіку загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн або до п’яти років обмеження волі.