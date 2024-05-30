Ввечері 9 квітня рівненські поліцейські отримали виклик про постріли у Квасилові

Рівненський районний суд виніс вирок 39-річному Юрію Козаку, який у стані алкогольного сп’яніння стріляв у поліцейського. За скоєне обвинуваченому призначили півтора року пробаційного нагляду й зобов’язали сплатити майже 10 тис. грн судових витрат.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент у селищі Квасилів Рівненського району стався 9 квітня. Близько 21:00 поліцейським надійшов виклик, що поблизу місцевого кафе чути постріли. За вказаною адресою прибули двоє інспекторів. Коли вони підійшли до компанії чоловіків, які там відпочивали, один із них дістав пістолет і вистрілив у бік правоохоронця.

Порушника відразу ж затримали та освідували. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав 2,6 проміле. Як згодом виявилося, стріляв обвинувачений зі стартового пістолета.

Суддя Сергій Коробов визнав Юрія Козака винним за ч.1 ст.345 ККУ (погроза вбивством чи насильством щодо працівника правоохоронного органу) й призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік і шість місяців. Крім того, обвинувачений має заплатити 9844 грн за проведення судових експериз. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.