Постраждалих госпіталізували у лікарні святого Пантелеймона та святого Луки

У середу, 5 травня, у Львові на перехресті проспекту Чорновола-вул. Хімічна трапилася ДТП за участю поліції. Про автопригоду повідомили користувачі місцевих Telegram-каналів.

Як повідомили у поліції Львівської області, за попередньою інформацією, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster. На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються обставини події.

На опублікованих в соцмережах відео видно, що автомобіль поліції Renault Duster виїхав на тротуар, зніс металеві стовчики та перевернувся. Поруч із службовим автомобілем лежать двоє поліцейських. Також на відео видно, що внаслідок автопригоди пошкоджені і цивільні легкові автомобілі. Із відео видно, що автомобіль їхав у напрямку центру.

За уточненою інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у потрійній ДТП за участі поліцейського авто постраждали семеро людей – четверо поліцейських віком 20-40 років, подружжя з іншого авто (54-річна жінка і 57-річний чоловік) та ще одна 40-річна жінка з третьої автівки. Постраждалих поліцейських та цивільних госпіталізували у лікарні святого Пантелеймона та святого Луки, усіх у стані середньої тяжкості. За попередньою інформацією, в них діагностували закриті черпно-мозкові травми, струси головного мозку, забої різних частин тіла (поперековий відділ хребта, кульшовий суглоб, плече, лобна частина голови).