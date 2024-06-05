Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого чоловіка

У вівторок ввечері, 4 червня, у Львові на вулиці Городоцькій трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Citroen Berlingo, 20-річний житель одного з сіл Львівського району, наїхав на 60-річного пішохода. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

Як згодом повідомили у Львівській міській раді, чоловік перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого чоловіка.