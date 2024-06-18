Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба звернувся з позовом до відрахованого курсанта

Львівський окружний адмінсуд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до відрахованого курсанта Юрія І. та зобов’язав його виплатити університету 209 тис. грн витрат, пов’язаних з його утриманням під час навчання. Юрій І. навчався у військовому коледжі університету кілька місяців.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, Юрій І. проходив навчання у військовому коледжі сержантського складу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба з вересня по грудень 2022 року. Курсанта відрахували за недисциплінованість, а після розірвання контракту він мав відшкодувати університету витрати на його утримання під час навчання. Університет підрахував, що сума витрат становить 209 тис. грн.

Юрій І. ознайомився з загальним рахунком та поставив підпис у документах, але добровільно не виплатив грошей. Тому університет звернувся із позовом до суду.

Представник курсанта надіслав до суду відзив на позовну заяву, у якому вказує, що основною підставою для розірвання контракту було бажання Юрія І. проходити військову службу за призовом під час мобілізації. Адвокат Юрія І. просив відмовити у задоволенні позову, вважаючи, що його клієнт не має повертати цих грошей.

Справу розглянула суддя Галина Морська, яка дослідила надані матеріали та аргументи сторін, задовольнивши позов університету. Відрахований курсант має виплатити 209 тис. грн витрат, які пов’язані з його утриманням під час навчання. Рішення ще може бути оскаржене.