Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовця, якому військова частина відмовилась нараховувати додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) під час лікування, зобов’язавши нарахувати додаткові виплати.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, військовослужбовець однієї з військових частин із червня по липень та із серпня по вересень 2023 року перебував на стаціонарному лікуванні через захворювання (ПТСР). Чоловік звернувся до військової частини про нарахування йому додаткової винагороди (100 тис. грн на місяць), але отримав відмову. Після цього він пішов до суду.

Представник військової частини зазначив, що військовий лікував захворювання, а не поранення. «Тільки через лікування поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаним із захистом Батьківщини, передбачено виплата додаткової винагороди з розрахунку 100 тис. грн», – вважає відповідач.

Аналізуючи норми права та обвини справи, суд встановив, що з 1 серпня по 20 вересня військовий перебував на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній психлікарні через отриману травму, пов’язаною із захистом Батьківщини («посттравматична невропатія правого серединного нерва з помірними моторними та чутливими розладами правої кисті, помірним порушенням функції нервової системи»). Тому суд дійшов висновку, що відповідач протиправно не виплатив додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн за цей період.

Щодо перебування на лікуванні протягом червня – липня 2023 року, то у цьому випадку вимоги про нарахування додаткової винагороди, на думку суду, є безпідставні, оскільки позивач перебував на лікуванні через захворювання (ПТСР), а не травмування.

Суддя Ростислав Москаль частково задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину виплатити йому додаткову винагороду із 1 серпня по 20 вересня 2023 року з врахуванням фактично виплачених грошей. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.