Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов місцевого мешканця до ТЦК, зобов’язавши надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, мешканець Чернівецької області є призовником та перебуває на обліку у місцевому ТЦК та СП. У військкоматі чоловікові відмовили у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Буковинець з цим рішенням не погодився та звернувся до суду.

У позові буковинець розповів, що він має підстави для відстрочки, бо його батько має інвалідність другої групи. Попри це у ТЦК відмовили йому у наданні відстрочки. Офіційною причиною є те, що у буковинця «немає підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов’язані утримувати батька військовозобов’язаного».

Суддя Ігор Маренич дослідив усі надані матеріали справи та аргументи сторін, встановивши, що буковинець має підстави для відстрочки від мобілізації і у ТЦК йому безпідставно відмовили у наданні документів.

Суддя задовольнив позов буковинця, визнав протиправним та скасував рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову та зобов’язав ТЦК видати необхідні для відстрочки документи. Рішення ще можна оскаржити.