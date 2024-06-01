Призовник через суд зобов’язав ТЦК на Буковині надати йому відстрочку від мобілізації
Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали
Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов місцевого мешканця до ТЦК, зобов’язавши надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, мешканець Чернівецької області є призовником та перебуває на обліку у місцевому ТЦК та СП. У військкоматі чоловікові відмовили у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Буковинець з цим рішенням не погодився та звернувся до суду.
У позові буковинець розповів, що він має підстави для відстрочки, бо його батько має інвалідність другої групи. Попри це у ТЦК відмовили йому у наданні відстрочки. Офіційною причиною є те, що у буковинця «немає підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов’язані утримувати батька військовозобов’язаного».
Суддя Ігор Маренич дослідив усі надані матеріали справи та аргументи сторін, встановивши, що буковинець має підстави для відстрочки від мобілізації і у ТЦК йому безпідставно відмовили у наданні документів.
Суддя задовольнив позов буковинця, визнав протиправним та скасував рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову та зобов’язав ТЦК видати необхідні для відстрочки документи. Рішення ще можна оскаржити.