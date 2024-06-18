Новий кліп «Красиво» нікого не залишить байдужим

Рівно рік тому побачив світ найновіший альбом Віктора Винника і МЕРІ «Жити, щоб пам’ятати». Поміж інших він умістив три пісні так званого «балканського циклу». Запальний трек «Чорні очі» вийшов дещо раніше і дуже полюбився шанувальникам, а тепер настала черга неймовірно ліричної та проникливої композиції під назвою «Красиво».

Хоча гурт МЕРІ позиціонується як рок-формація, Віктор Винник давно зізнавався у любові до фольк-музики, особливо до балканських мотивів. Він пояснює це тим, що народився у Карпатах, а звідти до Балкан не так вже й далеко.

Щоб збагатити відео фольклорними нотами, режисер кліпу Віктор Винник запросив до співпраці артистів Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з Дрогобича під керівництвом Сергія Дмитрієва. Головні ролі зіграли актори Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича Тетяна Моджук та Юрій Федчук.

За задумом режисера актори повинні були пережити в кадрі кілька важливих етапів свого життя в той час, як артисти балету та оркестру символізували собою життєву круговерть. Відео вийшло лаконічним, але водночас наповненим символікою, змістами та емоціями. А завдяки яскравим костюмам артистів «Верховини» отримало неймовірний український карпатський вайб.

Віктор Винник залишився дуже задоволеним такою творчою співпрацею і в майбутньому не виключає можливості подальших спільних проектів. А поціновувачів української музики з балканським присмаком запрошуємо переглянути нове відео від Віктора Винника і МЕРІ «Красиво».

До слова, 1 жовтня 2024 року, на Покрови, Віктор Винник і МЕРІ вперше виступлять у Львівській опері із симфонічним оркестром.

«Це буде цілком нове й несподіване звучання гурту», – запрошують організатори VINIL concert agency.

Квитки уже в продажу, встигніть зайняти найкращі місця.