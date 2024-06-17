У Львові виступить гурт 100лиця

Уже в цю неділю, 23 червня у !FESTrepublic відбудеться великий сольний концерт «на біс» гурту 100лиця.

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори заходу VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency.

У програмі будуть найпопулярніші хіти «Троянди», «Покохай мене», «ЗСУ», «Танцюєш і плачеш», «Вечорниці», «Ну, як ти, мадам», «Лети» та інші.

«Молоді та популярні артисти, зіркові гості DOMIY, BARYK та багато інших, сюрпризи та несподіванки, заряд позитивних емоцій та приємні враження зроблять цей теплий, літній вечір незабутнім! Чекаємо всіх!», – запрошують організатори VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням.