У Львові виступить один із найпопулярніших нових гуртів українського шоубізу 100лиця
Організатори обіцяють, що концерт «на біс» буде сповнений сюрпризами та несподіванками
Уже в цю неділю, 23 червня у !FESTrepublic відбудеться великий сольний концерт «на біс» гурту 100лиця.
Початок концерту о 19:00, повідомили організатори заходу VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency.
У програмі будуть найпопулярніші хіти «Троянди», «Покохай мене», «ЗСУ», «Танцюєш і плачеш», «Вечорниці», «Ну, як ти, мадам», «Лети» та інші.
«Молоді та популярні артисти, зіркові гості DOMIY, BARYK та багато інших, сюрпризи та несподіванки, заряд позитивних емоцій та приємні враження зроблять цей теплий, літній вечір незабутнім! Чекаємо всіх!», – запрошують організатори VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency.
Квитки можна придбати за посиланням.