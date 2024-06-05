П’ятий рік поспіль Митрополичі сади, що у Львові на Святоюрській горі, приймають камерні концерти просто неба. Уже стало доброю традицією проводити у цій локації вишукані музичні вечори. Уже відомо, які вісім подій відбудуться у червні. Перша із них – уже цієї суботи, 8 червня.

«Жива музика в унікальній атмосфері Митрополичих садів і з чудовим краєвидом на вечірній Львів настільки полюбилися львів’янам та гостям міста, що меломани з нетерпінням чекають старту концертів просто неба. В останні роки кожен придбаний квиток на наші події – це ще й допомога Збройним Силам України, які роблять можливими ці літні музичні вечори. Частину коштів, вилучених з продажу квитків, ми спрямуємо на закупівлю FPV дронів для 24-ої окремої бригади імені короля Данила», – розповідає директор благодійного фонду «Мистецька Варта» Євген Кравчук.

Розпочнеться музичний сезон-2024 у Митрополичих садах в суботу, 8 червня, із концерту «Джаз нескорених. Український та світовий», у якому візьмуть участь The Impressions Jazz Quintet й солісти Іванка Червінська та Павло Ільницький. На слухачів чекають джазові інтерпретації відомих композицій, від «Черемшини», «Намалюй мені ніч», «Чорнобривці» до романтичних гітів зі світової добірки від Елли Фіцджеральд до Пеггі Лі.

У неділю, 9 червня, – літературно-музичний перформанс «Розстріляне відродження. Голоси крізь час» у постановці заслуженого артиста України Олексія Гнатковського. Подія присвячена митцям 20-30-х років ХХ ст., які творили українську літературу. Проєкт розкриває звʼязок минулого та сучасності: сьогодні росіяни знову вбивають найкращих українців. У програмі вечора: читання поезії авторів «розстріляного відродження», музика від струнного оркестру Quattro corde та Оксани Кречко, контемп від танцювальної школи MAASAI.

У суботу, 15 червня, – «Класика про кохання в саду». Камерний оркестр «Віртуози Львова» зіграє світові шедеври класичної музики про кохання Моцарта, Пяццолли, Вівальді, Брамса, Шуберта, Штрауса, а також романтичні серенади, музику вічно закоханих The Beatles та саундреки з улюблених фільмів про кохання. Диригент – Тарас Вергун.

У неділю, 16 червня, – «Гіти українського ретро». Того вечора у Митрополичих садах прозвучать знакові твори Богдана Весоловського, Анатолія Кос-Анатольського та інших видатних композиторів, мелодику, стиль та легкість яких можна легко порівняти з піснями Ірвінга Берліна, Коула Портера чи навіть Джорджа Гершвіна. І звісно ж, куди без «Тільки ви Львові» Генрика Варса. Ретровечір творитимуть Vesolovsky project та соліст Павло Ільницький.

У неділю, 23 червня – Grande Amore від Bigshow Orchestra та рок-бенду. «Велика любов», де прозвучать італійські естрадні гіти й найвідоміші оперні арії. Гіти Адріано Челентано, Тото Кутуньо, Ероса Рамазотті, Лучіано Паваротті. Диригент – Роман Мачишин. Солісти вечора: Анастасія Яценко, Ігор Знетиляк, Максим Сальников та Ігор Хомин. Спеціальний гість – соліст Празького та Варшавського оперних театрів Степан Дробіт.

У п’ятницю, 28 червня, – джазовий Sting у виконанні The Impressions Jazz Quintet: Денніс Аду – труба; Микола Кістеньов – контрабас; Олександр Малишев – фортепіано; Ярослав Борис – барабани. Соліст - Павло Ільницький. Найвідоміші гіти з репертуару неперевершеного Стінга прозвучать у нових інтерпретаціях.

У суботу, 29 червня, – новий проєкт «Джазовий Івасюк». Пісні Володимира Івасюка розкриватимуться по-новому у джазовому виконанні The Impressions Jazz Quintet, солістки Софії Лешишак та спеціального гістя вечора співака і музиканта Павла Ільницького.

У неділю, 30 червня, – «Світові гіти» у виконанні Bigshow Orchestra. Звучатимуть гіти з репертуару Whitney Houston, Miley Cyrus, Amy Winehouse, Billie Eilish, Lady Gaga, The Beatles, Queen, ABBA, Nirvana, Coldplay. Диригент – Роман Мачишин. Солістка вечора – Ксенія Царенко.