Басейн Львівського університету, що на вулиці Черемшини, 31

Львівський національний університет імені Івана Франка у понеділок, 17 червня, на сайті держзакупівель Prozorro опублікував тендер на ремонт басейну, що на вулиці Черемшини, 31 у Львові. Очікувана вартість робіт становить 22,1 млн грн. Ремонт мають профінансувати з держбюджету України.

Згідно з технічною документацією, до кінця 2024 року планують відремонтувати систему басейну, оновити огорожі та покриття. Також відремонтують опалення, вентиляцію, електроосвітлення та каналізацію. Крім цього, підрядник має встановити ліфт, облаштувати систему пожежної сигналізації, замінити всю сантехніку тощо. Гарантійний термін робіт має становити 10 років.

Підрядники можуть подавати пропозиції до 7 липня. Замовник обиратиме переможця за пріоритетом ціни.

Зазначимо, що у спорткомплексі на вулиці Черемшини 31, розташований басейн, де у межах занять з фізичної культури тренуються студенти університету Франка. Площа басейну становить 350 м². Він має шість доріжок по 25 метрів. У басейні одночасно можуть перебувати 48 людей.