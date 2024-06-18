Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю зробити документи для виїзду за кордон. Про це у вівторок, 18 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

«Чоловік запевняв, що за 20 тис. доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України», – повідомили у ДБР.

Крім того, за даними ДБР, син посадовця пропонував й іншим військовозобов’язаним подібні послугт.

ДБР затримало сина посадовця у п’ятницю, 14 червня, під час одержання 15 тис. доларів. Раніше він вже отримав від ухилянта платіж у розмірі 5 тис. доларів. Слідчі провели обшук у затриманого та виявили докази протиправної діяльності.

«Зокрема, під час обшуків у нього виявили та вилучили пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті», – йдеться у повідомленні.

Сину посадовця оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на держслужбовця для прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу – 1 млн грн.

Наразі правоохоронці перевіряють батька затриманого на причетність до злочинної схеми, а також інших посадовців Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП.

Нагадаємо, 12 червня в Одесі ДБР викрило на хабарництві співробітника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він за гроші обіцяв не вручати повістку військовозобов'язаному.