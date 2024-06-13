Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі

В Одесі правоохоронці викрили співробітника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) на хабарництві. За даними слідчих, він за гроші обіцяв не вручати повістку військовозобов'язаному. Про це у четвер, 13 червня, повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За невручення повістки співробітник районного ТЦК вимагав 4 тис. доларів. Також за ці гроші він обіцяв надати військовозобов'язаному пустий бланк повістки із мокрою печаткою для самостійно заповнення.

«Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу», – йдеться у повідомленні.

Працівника ТЦК затримали після одержання неправомірної вигоди

У вівторок, 11 червня, поліцейські затримали співробітника ТЦК після одержання ним 1 тис. доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму.

Затриманому повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.