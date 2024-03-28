Затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення

У Києві правоохоронці викрили техніка відділу військового обліку територіального центру комплектування на організації корупційної схеми. За даними слідства, він вимагав у підприємця гроші за постановку автомобілів на військовий облік та не передачу їх до ЗСУ. Про це у четвер, 28 березня, повідомили у преслсужбі поліції Києва.

У поліції Києва пояснили, що відповідно до норм чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку у регіональному ТЦК СП. Тому працівник ТЦК налагодив схему з видачі відповідних документів за грошову винагороду.

«Під час зустрічі із підприємцем, технік відділу військового обліку пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК, та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховики Volkswagen, які підприємець мав намір продати», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання грошей та вилучили у нього 900 доларів, саме стільки працівник ТЦК вимагав за послугу. У Департаменті стратегічних розслідувань зазначили, що у разі не сплати хабаря, він погрожував підприємцю передати автомобілі на потреби військових.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.