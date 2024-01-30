На Хмельниччині судили начальника відділу одного із районних територіальних центрів комплектування, який отримав 1,2 тис. доларів хабара від призовника. За гроші Ігор Л. мав посприяти, аби чоловіка визнали непридатним до служби. Суд призначив підполковнику 42,5 тис. грн штрафу, а також йому на рік заборонили працювати в ТЦК.

Як йдеться у вироку Ізяславського райсуду, обвинуваченого Ігоря Л. викрили ще до початку повномасштабного вторгнення, 20 січня 2022 року. Тоді підполковник, перебуваючи на території гаражного кооперативу, отримав 1,2 тис. доларів від знайомого за вплив на членів військово-лікарської комісії. Вони мали визнати чоловіка, який дав хабар, непридатним до служби.

Військового викрили та розпочали щодо нього кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

У січні 2024-го року Ігор Л. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій повністю визнав провину та погодився на обумовлене покарання. На засіданні 26 січня суддя Роман Пашкевич затвердив угоду. Тож підполковника оштрафували на 42,5 тис. грн та заборонили на рік працювати у ТЦК.

Зауважимо, що 1,2 тис. доларів, які чоловік отримав у якості хабара, повернуть управлінню СБУ у Хмельницькій області.