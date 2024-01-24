Старосамбірський районний суд Львівщини виніс вирок підприємцю з Хмельниччини Володимиру Меленчуку, який пропонував прикордонникам 100 доларів хабара, щоб виїхати за кордон. Суд призначив чоловікові 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, Володимир Меленчук 22 листопада 2023 року хотів перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Він був зареєстрований у системі «Шлях», але не зміг підтвердити мету своєї поїздки за кордон. Мешканець Хмельниччини поклав 100 доларів у свій паспорт та дав прикордоннику, який відмовився від цих коштів та повідомив про пропозицію хабара правоохоронців.

Щодо Володимира Меленчука порушили кримінальну справу за фактом пропозиції хабара. У суді чоловік визнав свою провину та розповів, що мав перевезти товар, але його не пропускали на кордоні, тому він вирішив дати прикордоннику гроші.

У вироку суду зазначено, що Володимир Меленчук є підприємцем. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, він зареєстрований у Хмельницькому та займається вантажним транспортом.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали та визнав Володимира Меленчука винним у спробі дати хабар прикордоннику. Чоловіку призначили 17 тис. грн штрафу, 100 доларів хабара конфіскують в дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.