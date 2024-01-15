Чоловік дав 10 тис. грн хабара поліцейському в службовому авто

У Кам’янці-Подільському оштрафували правоохоронця, який отримав 10 тис. грн хабара. Слідство встановило, що 17 січня 2023 року поліцейський Ярослав Кривий отримав гроші від чоловіка, який хотів уникнути адмінвідповідальності за п’яне водіння. За це йому не лише присудили штраф, а й на три роки заборонили працювати в правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, станом на січень 2023-го року обвинувачений Ярослав Кривий обіймав посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Кам’янець-Подільського райуправління поліції. На судовому засіданні, яке відбулося 11 січня, чоловік провини не визнав та відмовився давати свідчення.

Що відбулося того дня, розповів водій, який дав хабар. Він пояснив, що того дня їхав з двома дітьми до тещі і зупинив авто біля квіткового магазину. До нього підійшов правоохоронець, який пояснив, що зупинка в цьому місці заборонена. Під час спілкування поліцейський висловив підозру, що водій перебуває у стані сп’яніння і запропонував пройти алкотест, на що чоловік погодився. Разом з правоохоронцем вони сіли в службове авто.

«Злякавшись, що результат огляду на стан алкогольного сп’яніння може справді бути позитивним, оскільки напередодні о другій половині дня вживав алкогольні напої, а саме горілку в кількості 0,5 л на двох, та у нього відберуть автомобіль і він з двома малолітніми дітьми залишиться взимку на вулиці у чужому місті, запитав у [поліцейського] чи можливо щось придумати, на що той відповів: “Думай”. Після цього він запропонував [поліцейському] надати неправомірну вигоду в сумі 3 тис. грн, щоб не проходити огляд. Проте, [поліцейський] повідомив, що цього замало. Тоді він запропонував йому 10 тис. грн, на що той погодився», – наводять у вироку свідчення водія.

Оскільки такої суми в готівці чоловік не мав, він запропонував зняти гроші з банківської картки. Через відсутність електроенергії чимало банкоматів не працювали, тож на службововому авто чоловіки об’їздили багато локацій, перш ніж їм вдалося зняти 10 тис. грн. Після цього водій залишив у поліцейському авто обумовлену суму і пішов. Протоколів за п’яне водіння на нього не складали.

За декілька днів чоловік, порадившись із дружиною, звернувся в поліцію і повідомив про те, що дав хабар. «В той же день, близько 20:00, до них за місцем проживання в селі Пирогівці Хмельницького району приїхав невідомий чоловік, який відрекомендувався керівником поліцейського. Зазначений чоловік запропонував їм повернути грошові кошти в сумі 10 тис. грн, щоб вони більше не звертались в правоохоронні органи, однак вони відмовились та повідомили, що хочуть покарання для працівника поліції, який отримав неправомірну вигоду», – додав водій. Після цього він звернувся за допомогою в Державне бюро розслідувань.

Слідчі дійшли до висновку, що чоловік говорить правду, оскільки маршрут службового автомобіля поліцейських повністю співпадав з маршрутом, за яким чоловік шукав працюючі банкомати. Також камера спостереження зафіксувала, що до будинку сім’ї справді приїжджав колега правоохоронця. Щоправда, він пояснив, що начебто хотів лише «з’ясувати викладені у заяві обставини».

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Черепахін визнав Ярослава Кривого винним у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) та призначив йому 68 тис. грн штрафу. Окрім цього, чоловікові на три роки заборонили обіймати посади в правоохоронних органах.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, Ярослав Кривий може подати апеляцію.