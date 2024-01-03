Правоохоронця затримали 27 грудня після того, як він отримав хабар

На Волині працівники ДБР затримали на хабарі начальника сектору одного з правоохоронних органів. Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про поліцейського з Луцького райуправління поліції. Він вимагав від представника брокерської фірми 5 тис. доларів. Про затримання службовця стало відомо у середу, 3 січня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.

Як встановило слідство, до правоохоронця, який розслідує випадки крадіжки автомобілів, із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що брокерська компанія продала їй крадене авто: під час реєстрації автомобіля зʼясувалось, що на двигуні перебиті номери.

«Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тис. доларів за невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скерувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження», – зазначають в ДБР.

Затримали правоохоронця 27 грудня у Луцьку під час отримання 5 тис. доларів хабара. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – нічний домашній арешт. Також його відсторонили від виконання обовʼязків.