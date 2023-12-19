Службовця затримали у вересні цього року після того, як він отримав гроші від контрабандистів

На Волині судили начальника одного з відділень прикордонної служби за допомогу контрабандистам у переміщенні сигарет в Польщу. Зокрема, службовець інформував порушників про місця дислокації прикордонних нарядів. Йому призначили 51 тис. грн штрафу, а також на три роки заборонили працювати на окремих посадах в деожорганах та прикордонній службі.

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, обвинувачений обіймав посаду начальника першого відділення інспекторів прикордонної служби Восьмої прикордонної застави. У серпні цього року він мав зустріч з контрабандистом, під час якої домовився посприяти у переміщенні сигарет до Польщі.

За кожен переміщений ящик сигарет він мав отримати по 50 доларів, а в обмін на це службовець зобов’язувався інформувати порушників про «вільні» ділянки кордону, де не було патрулювань. Під час наступної зустрічі в селі Світязь чоловік зменшив вимоги до 45 доларів за ящик сигарет.

Слідство зафіксувало декілька епізодів, коли прикордонник інформував контрабандистів. 14 вересня він отримав перший транш хабара – 270 доларів, а 18 вересня – 1080 доларів. Після цього його затримали.

Відомо, що в процесі розслідування обвинувачений прикордонник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 13 грудня суддя Наталія Стрілець цю угоду затвердила.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) та призначили йому 51 тис. грн штрафу. Окрім цього, йому на три роки заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в держорганах, місцевому самоврядуванні та Держприкордонслужбі. За проведені експертизи чоловік повинен заплатити 5,7 тис. грн.