Правоохоронців затримали в березні 2010 року

На Хмельниччині оштрафували на 25,5 тис. грн двох колишніх оперуповноважених кримінальної поліції міста Городок за отримання хабара. Слідство встановило, що в 2019 році вони отримали від підозрюваного в крадіжці 400 доларів за закриття справи. Суд визнав їх винними у зловживанні впливом, щоправда, визнав недоведеною обставину про те, що вони вимагали грошей. Окрім штрафу, суд також на три роки заборонив їм працювати в правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Городоцького райсуду, у 2019 році двоє оперуповноважених Городоцького відділення поліції розслідували серію побутових крадіжок в селі Шишківці та Кузьмин. В процесі розслідування вони знайшли ймовірного злодія – ним виявився 20-річний місцевий мешканець.

Вони призначили йому зустріч в піцерії і під час розмови запропонували відкупитись від кримінальної відповідальності. Чоловік погодився, поїхав з ними у поліцейський відділок і там поклав у шухляду одного з поліцейських 400 доларів. Згодом щодо обох правоохоронців відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

На судовому засіданні, яке відбулося 22 листопада, обоє правоохоронців провину не визнали. Один з них розповів, що чоловік сам призначив зустріч та запропонував їм гроші, аби відкупитись від кримінальної відповідальності. Також заперечив факт отримання хабара і сказав, що підозрюваний залишався сам у його службовому кабінеті, тож він мав змогу підкласти 400 доларів у шухляду.

Натомість викривач розповів, що правоохоронці не лише вимагали від нього хабар, а й вивозили у ліс та били. Він заявив, що заплатив їм 30 тис. грн, але після цього вони продовжили вимагати гроші, тож він звернувся в Державне бюро розслідувань. Сам він визнав, що у березні 2019 року вкрав лещата, перебуваючи на іспитовому терміні, тож нового кримінального провадження боявся, адже воно могло закінчитись ув’язненням.

Суддя Інна Федорук, дослідивши матеріали справи, визнала обох чоловіків винними у зловживанні впливом та призначила їм по 25,5 тис. грн штрафу. Окрім цього, заборонила їм на три роки працювати в правоохоронних органах. Зауважимо, що наразі чоловіки, судячи з інформації у вироку, ніде не працюють.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачені можуть оскаржити його, подавши апеляцію.