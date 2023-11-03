Представнику підприємства вручили підозру за статтею про пропозицію хабара службовій особі

Хмельницькі правоохоронці затримали 43-річного представника столичного підприємства, який хотів постачати військовим дешевші харчі, ніж передбачено угодою. Для цього він намагався підкупити військовослужбовця обласного територіального центру комплектування.

Як повідомила прес-служба спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 43-річний начальник складського господарства столичного підприємства запропонував військовослужбовцю обласного ТЦК хабарі в обмін на прийняття на склад товарів гіршої якості, ніж того вимагає Каталог продуктів харчування.

Встановлено, що за кожен кілограм заміненого товару він зобов’язувався сплачувати 5 грн. Посадовець ТЦК після отриманої пропозиції звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їх контролем.

«Правоохоронці задокументували, що у результаті протиправних дій керівника підрозділу із майже 1000 кг 350 кг становив якісний товар, а решта 645 кг було замінено дешевшою продукцією. Таким чином, замість дорожчої гречки з яловичиною підозрюваний доставив кашу пшеничну з курячим м’ясом, кашу ячну з курятиною, горох з овочами і свининою тощо», – йдеться у повідомленні.

Затримали підозрюваного під час надання 11 тис. грн хабара. Йому вручили підозру за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабара службовій особі). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення.