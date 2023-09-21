У Хмельницькому оштрафували офіцера територіального центру комплектування (колишній військкомат), який за 2 тис. доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації. За гроші він обіцяв допомогти чоловікові отримати рішення військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Свою провину В'ячеслав Л. визнав і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, судили старшого офіцера відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування одного з ТЦК області.

«В усній формі висловив [військовозобов'язаному чоловікові] пропозицію та пообіцяв здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії [...] під час прийняття ними рішення про непридатність [чоловіка] до військової служби, за що останній мав надати неправомірну вигоду у сумі 2 тис. доларів», – йдеться у матеріалах справи.

Судячи з вироку, обвинувачений не встиг отримати гроші – його до цього викрили правоохоронці. Також йому вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

В процесі слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. На засіданні 18 вересня суддя Сергій Марцинкевич цю угоду затвердив. Тож В'ячеслава Л. визнали винним у зловживанні впливом та оштрафували на 74,8 тис. грн.

Окрім того, йому на рік заборонили обіймати посади, пов'язані з організацією військового обліку військовозобов'язаних та призовників.

Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати його, імовірно, ніхто не буде.