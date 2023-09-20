Після отримання 8,5 тис. доларів чоловіка затримали правоохоронці

Хмельницький суд оштрафував на 59 тис. грн засновника громадської організації «Об'єднання учасників та інвалідів бойових дій "Подільська Січ"» Олександра Шляпського за зловживання впливом. Чоловік за 8,5 тис. доларів мав допомогти військовому отримати довідку про непридатність до служби. Свою провину Олександр Шляпський визнав і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, в червні цього року чоловік отримав від військовослужбовця 8,5 тис. доларів в обмін на обіцянку повпливати на членів військово-лікарської комісії, аби вони видали довідку про непридатність чоловіка до служби. Одразу після отримання цієї суми Олександра Шляпського затримали правоохоронці. Суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в 134 тис. грн, чим обвинувачений і скористався.

Прес-служба поліції повідомляла, що чоловік мав намір отримати сумарно 16,5 тис. доларів. Але у вироку ця сума вже не згадується.

У процесі слідства Олександр Шляпський уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину і погодився на обумовлене сторонами покарання. На засіданні 14 вересня суддя Інна Порозова цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначили йому 59,5 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 2,8 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення, імовірно, ніхто не буде.