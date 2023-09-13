Райсуд на Хмельниччині призначив три роки ув'язнення чоловікові, який відмовився мобілізуватись. Своє рішення Віктор Б. пояснив тим, що хоче допомагати батькам виховувати молодших братів.

Як йдеться у вироку Ізяславського райсуду, повістку чоловікові вручали 14 березня цього року, однак отримати її він відмовився. На судовому засіданні Віктор Б. пояснив, що не хоче йти у військо, оскільки вважає, що повинен допомагати батькам виховувати молодших братів.

Також він зазначив, що відмовився від отримання повістки через те, що на той момент проходив лікування у сімейного лікаря. Однак ні поліклініка, ні місцева лікарня не надала жодних документів про те, що у березні чоловік справді там лікувався.

Тож суддя Оксана Янішевська визнала чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначила йому три роки ув'язнення. Пом'якшуючою обставиною у цій справі суддя визнала каяття чоловіка, однак цього було недостатньо, аби призначити йому менш суворе покарання.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію. На цей час суд заборонив обвинуваченому відлучатись з села Ліщани Шепетівської громади, де він проживає.