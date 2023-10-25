Суд на Хмельниччині призначив п’ять років тюрми 44-річному чоловікові за крадіжку та спробу підкупити слідчого. Також у нього постановили конфіскувати все майно, окрім житла.

Зазначимо, що слідство інкримінувало чоловікові крадіжку грошей з банківської картки знайомої. Зокрема, у вересні 2019 року він зняв з картки знайомої 4 тис. грн. За це на нього відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ (крадіжка).

У травні 2020 року чоловік спробував підкупити слідчого, аби той закрив щодо нього справу. Він запропонував правоохоронцеві 5 тис. грн. Грошей поліцейський не взяв, натомість повідомив про інцидент своє керівництво, тож щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабара).

У листопаді Кам’янець-Подільський суд виправдав чоловіка за обома статтями через недоведеність вини. Однак, це рішення оскаржила прокуратура. У середу, 25 жовтня, прес-служба прокуратура Хмельниччини повідомила, що апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та визнав чоловіка винним у крадіжці та пропозиції хабара.

«За результатами апеляційного розгляду суд, врахувавши чітку і послідовну позицію публічного обвинувачення, підтримав позицію прокуратури та ухвалив новий вирок, яким вказану особу засуджено за інкриміновані кримінальні правопорушення та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рішення набрало законної сили.