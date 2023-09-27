Водійка поклала хабар патрульним у салон службового авто

У понеділок, 25 вересня, на трасі Київ-Чоп на Львівщині патрульні зупинили 43-річну водійку кросовера Volkswagen Tiguan за перевищення швидкості. Жінка спробувала відкупитися від відповідальності, запропонувавши поліцейським 1700 грн хабара.

Як розповіли в патрульній поліції, водійку Volkswagen Tiguan патрульні зупинили на трасі Київ-Чоп у Золочівському районі під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCaм.

43-річна водійка з іншої області їхала зі швидкістю 126 км/год, що на 50 км/год більше від дозволеної. Вона пояснила патрульним, що поспішає і запропонувала роз'їхатися без постанови, а вона віддячить.

Жінку попередили про відповідальність за хабарництво, однак її це не зупинило. Вона поклала у службовий автомобіль патрульних 1700 гривень. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Окрім адмінвідповідальності за перевищення швидкості, водійці загрожує кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).