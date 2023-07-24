П'яний водій перевищив швидкість у населеному пункті і попався в руки поліції

У суботу, 22 липня, на об’їзній дорозі Львова в районі села Холодновідка за перевищення швидкості патрульні зупинили водія автомобіля «ЗАЗ Славута». 30-річний водій виявився у стані алкогольного сп’яніння, норма алкоголю в його організмі у сім разів перевищувала норму.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, під час контролю дотримання водіями швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam на дорозі «Західний обхід Львова» поліцейські зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого їхав зі швидкістю 81 км/год у населеному пункті (дозволена швидкість 50 км/год).

Норма алкоголю в організмі водія була перевищена у сім разів

Під час спілкування із 30-річним водієм поліцейські виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Інспектори запропонували йому пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager. Результат показав 1,41 проміле.

На нетверезого водія патрульні винесли постанову за перевищення швидкості та протокол керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Загалом за минулі вихідні патрульні склали 23 адмінматеріали за нетверезе кермування та винесли 596 постанов на порушників швидкісного режиму.