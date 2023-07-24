Водійка BMW X5 збила пішоходів, рухаючись заднім ходом

Уночі на неділю, 23 липня, у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого кафе. Постраждалих з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько півночі у неділю у селі Суховоля Львівського району. 39-річна водійка автомобіля BMW X5, жителька одного з сіл Львівського району, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на чотирьох мешканців району – жінок віком 21, 27 та 48 років і 20-річного чоловіка. Як видно з оприлюднених поліцією фото, ДТП сталася біля місцевого кафе в Суховолі.

Поліцейські встановили, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

За кермом BMW X5 була п'яна місцева мешканка (фото поліції)

Внаслідок наїзду авто пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Про важкість травм постраждалих правоохоронці не повідомляють.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.