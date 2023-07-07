Водій Audi 100 наїхав на бордюр, авто перекинулось та зупинилось на сміттєвих баках

Мостиський районний суд Львівщини виправдав прокурора Максима Копинця, якого звинувачували у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння у Жидачеві. Суд закрив справу через недоведеність вчинення кримінального правопорушення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Максима Копинця обвинувачували у вчиненні аварії, будучи у нетверезому стані. За даними правоохоронців, 5 вересня 2017 року обвинувачений керував авто Audi 100 у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість (до 123 км/год) та скоїв ДТП на вул. Фабричній у Жидачеві – наїхав на бордюр, авто перекинулось та зупинилось на сміттєвих баках. Унаслідок ДТП пасажирка Audi 100 отримала травми.

У суді Максим Копинець своєї провини не визнав. Він заявив, що у той день був у відпустці і підвозив знайому в село. Повертаючись у Жидачів Максим Копинець стверджує, що почув стукіт в машині та подумав, що погано закрив багажник. Перед в’їздом у Жидачів водій зупинився на польовій дорозі, перевірив багажник та сів за кермо. Між Копинцем та пасажиркою виник конфлікт, бо вона заявляла, що «їй якомога швидше потрібно потрапити в Жидачів».

«Виник словесний конфлікт. Під час цієї сварки пасажирка схопила його за сорочку і порвала її. Така поведінка сильно обурила його і він сказав, що якщо їй так терміново потрібно додому, то вона може піти пішки, бо вони знаходились недалеко від міста. Конфлікт продовжувався і він на «зло» взяв коньяк, який був у машині, і почав пити. Після цього він вийшов з автомобіля і пересів на переднє пасажирське сидіння, щоб подрімати. Тоді пасажирка із заднього сидіння пересіла на місце водія, завела машину та поїхала у напрямку міста Жидачів, де орієнтовно через хвилину на вул. Фабричній і відбулась ДТП», – цитують у вироку суду покази обвинуваченого.

Після ДТП Максим Копинець був у реанімації, прийшовши до тями, він подзвонив своїй знайомій, щоб поцікавитись, як вона себе почуває. На той час він не пригадував обставини ДТП.

«Одним із перших її питань було, чи пам’ятає він, хто був за кермом. На що він відповів, що напевне, що він, бо на той час він цього не пам’ятав. В той момент він не придав цьому запитанню значення. Однак зараз, коли він пригадав, що безпосередньо перед ДТП за кермом авто була його знайома, він зрозумів, що таке питання вона задала для того, щоб вияснити чи пам’ятає він хто був за кермом автомобіля у момент аварії та з метою подальшого перекладання вини на нього», – заявляв обвинувачений у суді.

Пасажирка Audi 100 розповіла, що вони з обвинуваченим проводили час та вживали алкоголь. За її словами, вранці Максим Копинець купив ще алкоголь, випивши пляшку пива та трохи коньяку.

«Виїхавши з ґрунтової дороги, вони їхали в напрямку Жидачева. До моста водій їхав з більшою швидкістю, ніж зазвичай, однак вона не дивилась на показник спідометра. Коли водій виїхав на міст, він почав набирати швидкість, що її збентежило, адже на її думку, він почав їхати не менше 100 км/год., а можливо і більше. Вона запитала, що він робить. Відразу ж після цих слів, автомобіль поїхав ліворуч, перетнув зустрічну смугу рух та вдарився об бордюр, після чого почав перевертатись», – цитують покази пасажирки у вироку суду.

Чоловік пасажирки заявляв, що на час ДТП перебував за кордоном, а після аварії Максим Копинець та його батьки погрожували йому «великими проблемами», якщо він не заявить, що за кермом була його дружина.

Частина свідків ДТП заявляли, що бачили, як Максим Копинець після вчинення ДТП лежав біля водійських дверей, а пасажирка була за кілька метрів від авто. Інша частина свідків, зі сторони захисту, стверджували, що за кермом авто була жінка.

На думку суду, обвинувальний акт відносно Максима Копинця «пронизаний припущеннями, формальностями, в ньому є твердження, які покладені в основу обвинувачення, якими взагалі не підтверджується вина обвинуваченого». Покази свідків, які бачили за кермом авто Максима Копинця, на думку суду, суперечливі та суттєво відрізняються від показів інших свідків, які стверджували, що за кермом була жінка. Експерти не змогли підтвердити, що за кермом авто був обвинувачений.

«Детально аналізуючи показання потерпілої, та співставивши їх з показаннями свідків як сторони захисту, так і сторони обвинувачення, а також із письмовими доказами, що були подані стороною обвинувачення, суд приходить до висновку, що вона надала суду неправдиві показання, вигадала певні факти, нічим об’єктивно не підтверджені», – вказано у вироку суду.

Суд вважає, що в судовому засіданні не доведено, що в діях обвинуваченого є склад інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 ККУ. У вироку вказано, що прокурор не надав доказів, які б підтвердили, що за кермом був саме обвинувачений.

Суддя Юрій Білоус закрив справу через недоведеність вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення.