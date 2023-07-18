51-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням – авто з’їхало з проїзної частини на узбіччя та перекинулося

Ввечері у понеділок, 17 липня, на Львівщині трапилась смертельна ДТП. Нетверезий водій не впорався із керуванням, перекинув авто, унаслідок чого його 48-річний пасажир від отриманих травм загинув.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 17 липня близько 20:00 у селі Буди Львівського району. 51-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням – авто з’їхало на узбіччя та перекинулося. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Його пасажир, мешканець одного з сіл району віком 48 років, від отриманих травм помер на місці події. Також встановлено, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.