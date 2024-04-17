ДТП трапилась 17 липня 2023 року на трасі між селами Буди та Гійче на Львівщині

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Ford Galaxy Степану Закалі, який нетверезим з’їхав у кювет на трасі біля Рави-Руської. Внаслідок ДТП загинув 48-річний пасажир Ford. Суд призначив йому 5 років ув’язнення та зобов’язав сплатити сестрі загиблого 150 тис. грн моральної компенсації.

ДТП трапилась 17 липня 2023 року близько 20:45 на трасі між селами Буди та Гійче, поблизу Рави-Руської. 51-річний водій автомобіля Ford Galaxy Степан Закала їхав у напрямку до Гійчого, перевищивши швидкість він з’їхав у кювет. Слідство встановило, що за кермом водій був нетверезим. Унаслідок ДТП 48-річний пасажир Ford від отриманих травм загинув на місці.

У суді Степан Закала свою провину визнав і розповів, що його пасажир допомагав йому у господарстві. Після цього вони випили 0,5 л горілки на двох і їхали в бік села Волиця. Обидва в авто були непристебнуті. Він стверджує, що в якийсь момент пасажир взяв його за руку, злякавшись, що він з’їжджає з дороги. Водій не встиг зреагувати та злетів у кювет. Після ДТП одразу викликав швидку.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Руслан Зеліско визнав Степана Закалу винним у смертельній ДТП за ч. 3 ст. 286-1 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Крім цього, він має виплатити сестрі загиблого 150 тис. грн моральної компенсації та компенсувати 13,9 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити в апеляції.