23-річний водій їхав населеним пунктом зі швидкістю 114 км/год

У понеділок, 25 вересня, на трасі Львів – Шегині патрульні зупинили авто Mitsubishi L200 за перевищення швидкості. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння – перевірка на драгері показала 1,99 проміле алкоголю. Також патрульні встановили, що чоловіка раніше позбавили водійських прав.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, 25 вересня на автодорозі Львів – Шегині патрульні за допомогою приладу TruCaм помітили перевищення швидкості водієм Mitsubishi L200. 23-річний водій їхав населеним пунктом зі швидкістю 114 км/год.

Прилад Drager показав перевищення допустимої норми майже в 10 разів — 1,99 проміле

Під час спілкування із порушником, у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Drager показав перевищення допустимої норми майже в 10 разів — 1,99 проміле.

Виявилося, що водій вже позбавлений прав за аналогічне порушення. На нього винесли постанови за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом будучи позбавленим прав) та ч. 4 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП. Також на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

До слова, у листопаді у чоловіка мав закінчитися трирічний термін позбавлення посвідчення водія.