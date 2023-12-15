У службовому кабінеті лікаря також знайшли 230 тис. грн і ще 4,7 тис. доларів

На Рівненщині поліція затримала лікаря-травматолога на хабарі в 1,5 тис. доларів. За гроші 48-річний лікар обіцяв пацієнту посприяти у видачі медичних документів для отримання групи інвалідності. На хабарі чоловіка затримали ще 13 грудня, але офіційно про це повідомили у п’ятницю, 15 грудня, після вручення підозри.

Як встановило слідство, 48-річний травматолог однієї з лікарень на Сарненщині висловив пропозицію надати йому хабар за вплив на членів комісії МСЕК. Зокрема, він пообіцяв посприяти у видачі довідки, аби пацієнту присвоїли групу інвалідності. В подальшому це дозволило б чоловікові отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

Лікаря викрили на гарячому під час одержання 1,5 тис. доларів хабара у службовому кабінеті. «У ході проведення невідкладного обшуку в його кабінеті виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди, а також ще понад 230 тис. грн, 4,7 тис. доларів та медичні документи», – повідомляють в прокуратурі.

У прес-службі поліції Рівненщини додають, що у четвер, 14 грудня, слідчий вручив чоловікові підозру за ч. 2 статті 369-2 (зловживання впливом та отримання неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує максимум від двох до п’яти років тюрми.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.