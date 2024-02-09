У службовому кабінеті лікаря також знайшли 230 тис. грн і ще 4,7 тис. доларів

Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок травматологу Юрію Русиняку, який вимагав 1500 доларів хабара за оформлення групи інвалідності. Лікарю призначили 34 тис. грн штрафу, також він погодився перерахували 4700 доларів для ЗСУ. Він і надалі працює у цій лікарні.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Юрій Русиняк є лікарем-ортопедом травматологом загально-хірургічного відділення КНП «Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Він бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готує необхідні документи для медико-соціальної експертизи (МСЕК). У червні 2023 року у цій лікарні проходив лікування чоловік, який скаржився на постійний біль у спині через травми у ДТП. Він звернувся до Юрія Русиняка за консультацією щодо оформлення групи інвалідності.

Юрій Русиняк сказав чоловіку, що за 1500 доларів він сприятиме у оформленні йому групи інвалідності. Остаточну суму хабара лікар пообіцяв повідомити пізніше. Після отримання 1500 доларів хабара (55,5 тис. грн) травматолога затримали правоохоронці.

Лікар Юрій Русиняк уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Він добровільно погодився перерахувати частину вилучених у нього грошей на потреби ЗСУ, йдеться про 4,7 тис. доларів.

Справу розглянула суддя Алла Комзюк, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Юрія Русиняка винним у хабарництві, призначивши йому 34 тис. грн штрафу без відсторонення від посади. Вирок ще можна оскаржити.