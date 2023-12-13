Хмельницький апеляційний суд скасував виправдальний вирок затриманому на хабарі чиновнику
Заступника директора «Хмельницькстандартметрології» Андрія Лобанова оштрафували на 85 тис. грн
Хмельницький апеляційний суд скасував виправдальний вирок заступнику директора «Хмельницькстандартметрології» Андрію Лобанову та оштрафував його на 85 тис. грн. Посадовця визнали винним у отриманні хабара, зловживанні впливом та підробці документа.
Зауважимо, що чоловіка викрили на хабарі у травні 2020 року. Як встановило слідство, він вимагав у місцевого підприємця хабар за видачу дозвільних документів для виробництва антисептиків. Затримали його після того, як він отримав частину обумовленої суми в 16 тис. грн.
У вересні Хмельницький міськрайонний суд визнав Андрія Лобанова невинуватим, оскільки підприємець, який давав хабар, заявив, що діяв під тиском поліції. Через нібито провокацію з боку правоохоронців суд і прийняв виправдальний вирок.
Однак, прокуратура подала апеляцію. Як йдеться у вироку від 7 грудня, колегія суддів апеляційного суду дійшла до висновку, що її необхідно частково задовольнити.
«Обставини свідчать, що протиправна діяльність [обвинуваченого] носила тривалий характер, була обумовлена бажанням отримати неправомірну вигоду особисто для себе за вчинення дій, які суперечать його посадовій інструкції. [...] Такі дії обвинувачений звик вчиняти, і вони не були вчинені під впливом одноразового тиску, системного умовляння чи шантажу з боку потерпілого», – постановив Хмельницький апеляційний суд.
Тож вирок першої інстанції скасували і натомість визнали посадовця винним у порушенні декількох статей ККУ:
- ч.3 ст. 358 (підроблення документів);
- ч.1 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);
- ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Сумарно йому призначили 85 тис. грн штрафу і на два роки заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Вирок вже набрав законної сили, хоча обвинувачений впродовж трьох місяців може подати скаргу до Верховного Суду.