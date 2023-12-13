Посадовця затримали 14 травня 2020 року в службовому кабінеті

Хмельницький апеляційний суд скасував виправдальний вирок заступнику директора «Хмельницькстандартметрології» Андрію Лобанову та оштрафував його на 85 тис. грн. Посадовця визнали винним у отриманні хабара, зловживанні впливом та підробці документа.

Зауважимо, що чоловіка викрили на хабарі у травні 2020 року. Як встановило слідство, він вимагав у місцевого підприємця хабар за видачу дозвільних документів для виробництва антисептиків. Затримали його після того, як він отримав частину обумовленої суми в 16 тис. грн.

У вересні Хмельницький міськрайонний суд визнав Андрія Лобанова невинуватим, оскільки підприємець, який давав хабар, заявив, що діяв під тиском поліції. Через нібито провокацію з боку правоохоронців суд і прийняв виправдальний вирок.

Однак, прокуратура подала апеляцію. Як йдеться у вироку від 7 грудня, колегія суддів апеляційного суду дійшла до висновку, що її необхідно частково задовольнити.

«Обставини свідчать, що протиправна діяльність [обвинуваченого] носила тривалий характер, була обумовлена бажанням отримати неправомірну вигоду особисто для себе за вчинення дій, які суперечать його посадовій інструкції. [...] Такі дії обвинувачений звик вчиняти, і вони не були вчинені під впливом одноразового тиску, системного умовляння чи шантажу з боку потерпілого», – постановив Хмельницький апеляційний суд.

Тож вирок першої інстанції скасували і натомість визнали посадовця винним у порушенні декількох статей ККУ:

ч.3 ст. 358 (підроблення документів);

ч.1 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);

ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Сумарно йому призначили 85 тис. грн штрафу і на два роки заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Вирок вже набрав законної сили, хоча обвинувачений впродовж трьох місяців може подати скаргу до Верховного Суду.