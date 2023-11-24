Колишній заступник начальника поліції Хмельниччини Володимир Марчук через суд домігся виплати 574 тис. грн компенсації за сім років перебування під слідством. Справу щодо нього відкрили в 2017 році через нібито побори з підлеглих. Однак, через шість років прокуратура відмовилась від обвинувачень.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, кримінальне провадження щодо корупції в обласному відділенні поліції відкрили у квітні 2016 року. За версією слідства, посадовець змушував декількох підлеглих перераховувати гроші його знайомій.

Володимира Марчука звільнили з поліції. Він подав позов до суду і домігся поновлення на посаді. Щоправда, поновлення затягнулось на три роки.

У травні 2017 року йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство), та ч.3 ст. 191 ККУ (привласнення майна). Однак, справа нічим не завершилась через брак доказів. У квітні 2023 року прокуратура відмовилась від обвинувачень, а у травні суд закрив провадження.

Після цього Володимир Марчук подав цивільний позов з вимогою сплатити йому моральну компенсацію за час перебування під слідством: йдеться про 86 місяць, тобто, понад сім років.

«Звільнення з поліції, а також розголос справи погіршив його соціальний статус, ділову репутацію. Здійснення кримінального провадження призвело до втрати посади та роботи, яку він любив та на тривалий час позбавило можливості влаштуватись на іншу гідну роботу», – зазначив позивач.

Суддя Зоряна Чевилюк дійшла до висновку, що позов необхідно частково задовольнити, оскільки в Україні передбачена компенсація для тих, хто безпідставно перебував під слідством. Вона постановила стягнути з держбюджету 576,2 тис. грн моральної компенсації. Суму рахували, виходячи з розміру мінімальної зарплати.

Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.