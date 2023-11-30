Справу розглядали в Хмельницькому міськрайонному суді

У Хмельницькому судили адвоката за підбурювання клієнтки до надання хабара судді. Євген Н. переконував жінку, що для закриття справи вона повинна заплатити 1 тис. доларів. Суд призначив йому чотири роки тюрми, а також постановив конфіскувати все майно, окрім житла.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, кримінальне провадження щодо жінки за ст. 204 ККУ (незаконний збут підакцизних товарів) правоохоронці відкрили після обшуку її кіоску. У жовтні 2017 року жінка звернулась за юридичною допомогою до адвоката Євгена Н. Після укладання угоди вона запитала, чи можливо їй не мати судимості за наслідками розслідування, на що адвокат відповів, що за 1 тис. доларів може допомогти їй закрити справу, бо він тривалий час працював у податковій міліції та має багато знайомств. Він запевнив, що гроші передасть судді.

Жінка запропонувала законно вирішити питання, але адвокат її відмовляв. «На її питання щодо можливості закриття справи без грошей обвинувачений, посміхнувшись, відповів, що зараз так не робиться, потрібно знайти кошти, бо їх треба віддати судді за закриття справи», – наводять свідчення клієнтки у вироку.

Після цього вона написала заяву в прокуратуру. Врешті 3 листопада вона передала йому лише частину коштів, 300 доларів, а решту суми пообіцяла зібрати згодом. Передача наступного траншу відбулася ввечері 8 листопада. Після отримання 700 доларів адвоката затримали правоохоронці.

На засіданні 24 листопада суддя Олександр Піндрак, дослідивши матеріали справи, визнав Євгена Н. винним у підбурюванні до надання хабара та призначив йому чотири роки тюрми. Також постановив конфіскувати у нього все майно, окрім житла. За експертизи він повинен сплатити 6 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.