Чоловіка затримали у червні, під час отримання 2 тис. доларів

На Рівненщині оштрафували адвоката, який виманив у клієнтів 4 тис. доларів. За гроші він обіцяв повпливати на правоохоронців, аби вони закрили справу про незаконну видачу подружжю сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. За зловживання впливом Ігорю П. призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, 5 травня до юриста звернулась жінка, щодо якої відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 354 ККУ (підкуп працівника установи).

«Перевірялась версія оплати “послуг” медиків трьома громадянами, які були принциповими противниками щеплення. Антивакцинатори звернулися за юридичною допомогою до адвоката. Юрист відразу зрозумів, що клієнти не розуміються у законодавстві, тому почав вимагати у них гроші. За 4 тисячі доларів він обіцяв домовитися з правоохоронцями про закриття провадження», – пояснювали деталі справи у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Половину грошей він отримав 5 червня, а решту – 27 червня. Тоді ж його і затримали правоохоронці. Щодо адвоката відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Про правника відомо, що раніше він працював у правоохоронних органах. Зокрема, у період з 2010 року по 2018 рік чоловік проходив службу у слідчих підрозділах поліції Рівненської області, а з 2018 року по 2020 рік – в управлінні патрульної поліції Рівненщини. З 2020 року по 2021 рік перебував на посаді у відділі інспекції з особового складу ГУНП в Рівненській області.

У процесі розслідування Ігор П. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 9 жовтня суддя Микола Бердій цю угоду затвердив. Тож його визнали винним у зловживанні впливом та призначили 68 тис. грн штрафу. Також йому повернуть 429 тис. грн, які він вніс як заставу для виходу з-під варти.

Додамо, що судячи з інформації у реєстрі судових рішень, справу щодо подружжя закрили, не знайшовши доказів кримінального правопорушення у їхніх діях.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони ще можуть подати апеляції. Щоправда, зважаючи на те, що вони підписали угоду, оскарження вироку малоймовірне.