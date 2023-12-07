Хмельницький суд призначив чотири роки тюрми 33-річній жінці, яка намагалась підкупити поліцейську. Жінка запропонувала 2 тис. грн, аби слідча закрила кримінальне провадження, однак, грошей службовиця не взяла і доповіла про інцидент своєму керівництву.

Як повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду, вранці 23 травня 2022 року обвинувачена прийшла до слідчої Хмельницького райуправління поліції, аби дати пояснення у справі про крадіжку.

«Думаючи, що зможе вплинути на закриття кримінального провадження, жінка запропонувала службовій особі грошову винагороду, зазначивши рукописом на фрагменті паперу 1 тис. доларів, на що одразу отримала відмову. Однак, це зловмисницю не зупинило і вона дістала зі свого гаманця 2 тис. грн та поклала їх усередину блокнота, який знаходився на робочому столі», – пояснюють деталі справи у суді.

Слідча грошей не взяла і доповіла керівнику управління про інцидент, подавши рапорт. Відтак щодо 33-річної жінки відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). У суді обвинувачена визнала свою провину і підтвердила, що до пропозиції хабара її ніхто не примушував.

Суддя визнав жінку винною та призначив їй чотири роки ув’язнення: це мінімальне покарання, передбачене цією статтею. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може оскаржити його, подавши апеляцію.