Нову підозру лікарю оголосили в січні 2024-го року

Поліція повідомила про третю підозру лікарю з Хмельниччини, якого у вересні 2023-го року затримали за вимагання хабара в ув’язненого. Як встановив ZAXID.NET, йдеться про завідувача хірургічного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні №98 філії «Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України». Медзаклад обслуговує в’язнів та розташований на території виправної колонії у селі Климентовичі.

Слідчі встановили, що посадовець неодноразово впродовж декількох місяців вимагав та отримував гроші від засудженого, який потребував термінового лікування. Також за гроші він обіцяв посприяти в безперешкодному оформленні другої групи інвалідності. В іншому випадку обіцяв створити перешкоди та затягнути процес.

Зауважимо, що раніше слідство повідомляло, що чоловік вимагав лише 10 тис. грн за оформлення групи інвалідності, однак, після розслідування стало відомо, що йшлося про значно більшу суму – 5 тис. доларів.

Лікаря затримали у вересні 2023 року. Тоді йому вручили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У середу, 10 січня, стало відомо, що слідчі вручили лікарю ще одну підозру, оскільки було встановлено, що частину отриманих від в’язня грошей він витратив на власні побутові питання.

«Повідомлено додаткову підозру завідувачу відділення однієї з лікарень регіону за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.ч. 1, 2 ст. 209 ККУ)», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини. Санкція цієї статті передбачає до восьми років тюрми.

Судячи з ухвал в реєстрі судових рішень, одразу після затримання лікаря відсторонили від роботи в медзакладі. Тоді ж йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.