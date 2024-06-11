35-річного чоловіка затримали під час отримання частини грошей від ухилянтів

На Буковині затримали експосадовця районного Територіального центру комплектування, який за 5 тис. доларів проводив ухилянтів через кордон до Румунії. Перехід проходив гірською лісовою місцевістю поза пунктами пропуску. 35-річного чоловіка затримали під час отримання частини грошей від клієнтів.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що житель Буковини, який раніше працював в районному військкоматі, причетний до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Йому допомагали ще кілька спільників. Потенційних ухилянтів зловмисники шукали лише серед жителів Чернівецької області.

Коли людина погоджувалася на піший перехід, то вже тоді надсилали подробиці щодо дати, часу та місця перетину. Все спілкування організатори вели з клієнтами при особистих зустрічах та онлайн. Узгодивши деталі, надсилали координати та відповідну інформацію. За послуги з незаконного перетину кордону брали по тис. доларів з особи.

«Після зустрічі клієнтів переводили через державний кордон до Румунії. Перехід проходив лісосмугами поза офіційними пунктами пропуску», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань у вівторок, 11 червня.

35-річного мешканця Чернівецького району правоохоронці затримали під час отримання коштів за «послугу провідника». Поліцейські йому повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб за кордон. Колишньому працівнику районного ТЦК суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення понад 242 тис. грн застави. Працівники СБУ та поліції надалі розслідують цю справу і встановлюють спільників буковинця.