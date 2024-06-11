Правоохоронці обвинувачують львівського стоматолога у незаконному переправленні чоловіка призовного віку за кордон. Спершу він із спільниками хотіли виготовити ухилянту фіктивні документи для перетину кордону, але не змогли і спробували переправити його поза пунктом пропуску на Закарпатті. Свої послуги ділки оцінили у 11 тис. доларів.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, у незаконному переправленні чоловіка за кордон підозрюють уродженця Криму, стоматолога, працевлаштованого у «Ощад клініці» та за сумісництвом у стоматологічній клініці «Маруха».

За даними правоохоронців, обвинувачуваний перебував у складі злочинної групи та намагвся переправити чоловіка призовного віку за кордон. Спершу він сказав, що виготовлення фіктивних документів вартуватиме від 8 до 20 тис. доларів. Згодом вони домовились про оплату у 12 тис. доларів, але через зміни у законодавстві обвинувачуваний не зміг виготовити документи, тому чоловіка вирішили переправляти поза пунктом пропуску на Закарпатті. Така послуга вартувала 11 тис. доларів. Після передачі грошей 6 червня обвинуваченого затримали правоохоронці.

Стоматологу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під 242 тис. грн застави. Ухвалу ще можна оскаржити. Досудове розслідування у цій справі триває.