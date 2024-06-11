На Львівщині суди ув’язнили двох місцевих мешканців, яких ВЛК визнали придатними до військової служби, але вони проігнорували повістки до ТЦК. У обох випадках чоловіки не хотіли проходити військову службу. Суди призначили їм по три роки тюрми.

Один із вироків винесли у Львові (Шевченківський райсуд), а інший у Бродах. Обидва вироки оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року.

У Львові судили місцевого мешканця Юрія К., який у червні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку про необхідність прийти у військкомат, але проігнорував її. У суді Юрій К. заявив, що не погоджується з висновком ВЛК, не хоче проходити військову службу та не займається волонтерством. Суддя призначила чоловіку три роки тюрми за ухилення від мобілізації.

Другий вирок виніс Бродівський райсуд Львівщини. Місцевий мешканець Роман Ш. також пройшов ВЛК у липні 2023 року і його визнали придатним до служби. Чоловік проігнорував повістку до ТЦК. У суді чоловік розповів, що у той день, коли він мав з’явитись у військкомат, був похорон його батька. Роман Ш. заявив, що він не готовий служити і йому потрібно доглядати за матір’ю. За ухилення від мобілізації чоловіку також призначили три роки тюрми. Обидва вироки ще можна оскаржити у апеляційному суді.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.