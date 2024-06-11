Яворівський районний суд Львівщини визнав солдата Назарія В. винним у недбалому ставленні до військової служби. Через чотиригодинну відсутність на службі суд призначив військовому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, солдат Назарій В. проходить військову службу під час мобілізації. Його обвинувачували у тому, що він недбало поставився до своїх обов’язків і на початку травня відлучився з військового містечка приблизно на чотири години.

Щодо військового склали протокол про адмінправопорушення. На судове засідання Назарій В. не прийшов. У постанові суду немає пояснень солдата про причини його відсутності на службі.

Справу розглянув Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.