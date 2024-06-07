Автомобіль з військовозобов'язаними зупинили на околиці прикордонного селища Вилок

Виноградівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Мирослава Русина у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. За допомогу чотирьом ухилянтам втекти з України закарпатцеві присудили 5 років позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 червня, у вересні 2023 року Мирослав Русин зустрів у Мукачеві 4 військовозобов’язаних чоловіків, посадив їх у свій Ford Transit та відвіз польовими дорогами до прикордонного селища Вилок у Берегівському районі. За півкілометра від кордону з Угорщиною автомобіль з чоловіками зупинили військовослужбовці ДПСУ.

Під час судового засідання Мирослав Русин визнав свою вину і пообіцяв більше такого не робити. Суд також врахував, що обвинувачений не стоїть на обліку у психіатра і нарколога та раніше не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Мирослава Русина винним у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів, вчиненому щодо кількох осіб, та призначив йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Також закарпатцю повернули автомобіль, яким він підвозив ухилянтів до кордону. На вирок можуть подати апеляцію.