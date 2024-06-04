Ухилянтів з прикордонником затримали біля озера Бора-Бора на Берегівщині

Берегівський районний суд визнав винним військовослужбовця ДПСУ Миколу М. у незаконному переправленні чотирьох ухилянтів через державний кордон України. За скоєне прикордоннику присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки іспитового.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 31 травня, у листопаді 2023 року обвинувачений погодився довезти 4 ухилянтів до околиць села Дийда Берегівського району і показати їм маршрут перетину кордону. Чоловіків затримали біля місцевого озера Бора-Бора.

У суді Микола М. визнав вину частково і сказав, що погодився допомогти військовозобов’язаним, щоб заробити грошей. Однак з обіцяних 300 доларів отримав тільки 1000 грн на солярку.

«Зазначив, що наміру в переправленні вказаних осіб [через кордон] не мав, а лише підвозив їх до озера. Також, зазначив, що одна особа поклала йому в багажник автомобіля пакет, який він мав передати іншій особі, що мала переводити вказаних осіб. Однак довезти вищевказаних осіб він не зміг, оскільки його автомобіль в с. Дийда зупинили прикордонники», – зазначено у вироку.

Суд врахував, що обвинувачений має позитивну характеристику за місцем служби, підтримує дружні відносини з сусідами та односельчанами та є спокійним і врівноваженим.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав військовослужбовця ДПСУ Миколу М. винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового. На вирок можуть подати апеляцію.