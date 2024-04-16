Сержанту присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін замінили на один рік умовного

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним сержанта з матеріального забезпечення військової частини у незаконному переправленні осіб через держкордон, вчинене з корисливих мотивів. Військовослужбовцю присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін замінили на один рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, винесеного 12 квітня, 10 березня 2024 року військовослужбовець поруч з КПП отримав від чоловіка 3900 доларів за допомогу ухилянту у переправленні через кордон поза пунктами пропуску. Того ж дня обвинувачений дав військовозобов’язаному поради, вказівки та засоби, за допомогою яких той міг незаконно перетнути кордон.

27 березня прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості. На її підставі захисник військовослужбовця попросив суд призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Суддя Іван Котубей визнав сержанта з матеріального забезпечення військової частини винним у незаконному переправленні осіб через держкордон, вчинене з корисливих мотивів і призначив йому 5 років ув’язнення. Від відбування призначеного судом покарання обвинуваченого звільнили з випробувальним строком на 1 рік.